Puppo spiega | C’è un fondamentale di Sinner che è migliorato tanto e che mi impressiona

Dario Puppo ha illustrato come il miglioramento di Sinner, in particolare nel fondamentale C8,2, sia stato impressionante e decisamente notevole. La crescita tecnica e mentale del giovane tennista sta sorprendendo anche gli esperti, alimentando l’attesa per le prossime sfide. Con un talento in continua evoluzione, Sinner si conferma protagonista di una stagione ricca di incognite e potenzialità . Ma cosa riserverà il futuro? Lo scopriremo nelle prossime settimane, seguendo ogni suo passo.

Dario Puppo si è soffermato sulle dichiarazioni rilasciate da Darren Cahill al podcast di Andy Roddick: “ Cahill ha detto che non è sicuro che non sarĂ piĂą del team di Sinner il prossimo anno, ha detto che la stagione è ancora lunga. Sinner ha detto negli spogliatoi dopo gli Australian Open che non avrebbe dovuto dire quella cosa di Cahill. Dopo il doppio con Sonego ha detto che aveva bisogno di fare un’altra mezzora di allenamento, hanno fatto dritto e rovescio scivolando sull’erba. Cahill ha detto che i ragazzi di adesso a 23-24 anni hanno una fisicitĂ che in passato si aveva a 27-28 anni “. Il telecronista di Eurosport ha poi proseguito sul numero 1 del mondo e si è proiettato anche sul buon momento di Flavio Cobolli: “ Mi impressiona la seconda di servizio di Sinner, al Roland Garros si è visto che quel colpo è migliorato, e non di poco, dopo la pausa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Puppo spiega: “C’è un fondamentale di Sinner che è migliorato tanto e che mi impressiona”

In questa notizia si parla di: sinner - puppo - spiega - fondamentale

Puppo avvisa: “Non so chi possa fermare Sinner e Musetti nei prossimi 10 anni. Jannik come Federer” - Dario Puppo, insieme a Massimiliano Ambesi e Guido Monaco, esplora il futuro del tennis italiano nel programma TennisMania su OA Sport.

Puppo spiega: “C’è un fondamentale di Sinner che è migliorato tanto e che mi impressiona”.

Sinner spiega per cosa gioca: “Sto provando a fare una cosa bella, che non è vincere o perdere” - Sinner qualche ora fa ha fatto visita agli azzurri, il Ct lo ha portato ad esempio davanti alla squadra. Si legge su fanpage.it

Sinner spiega l’aspetto più importante della vittoria a Miami: “La qualità della mia performance” - Il tennista altoatesino ha raccontato le sue sensazioni subito dopo questo successo fondamentale. Lo riporta fanpage.it