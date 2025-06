Punta della valle | svelata targa commemorativa

punta della valle, svelata con orgoglio e memoria, si apre ora a un nuovo capitolo di valorizzazione storica a Cattolica. Questo giovedì 19 giugno, la cerimonia di inaugurazione della targa commemorativa, alla presenza delle autorità cittadine, renderà omaggio a un luogo che ha segnato le radici della nostra comunità . Un passo importante per preservare e trasmettere alle future generazioni il valore di questa storica tappa...

Un nuovo tassello si aggiunge alla valorizzazione della memoria storica cittadina a Cattolica. Questo giovedì 19 giugno verrĂ inaugurata una targa commemorativa nel punto storicamente conosciuto come "Punta della Valle", alla presenza della Sindaca Franca Foronchi e del Vicesindaco Federico Vaccarini, nei pressi della Mura Majani dove la spiaggia incontra di fatto l’area portuale. Il toponimo, tramandato dalla tradizione popolare e documentato in antiche cartografie, tra cui la mappa del 1793 dell’ingegnere Giuseppe Castagnola, identifica dunque simbolicamente il limite sud-orientale della Pianura Padana, un riferimento di particolare interesse geografico e culturale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Punta della valle": svelata targa commemorativa

In questa notizia si parla di: punta - valle - targa - commemorativa

Sabato 31 maggio Complimenti ai ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Taggia – Valle Argentina! Un grande applauso ai giovani musicisti che ieri sera hanno dato vita a un concerto conclusivo davvero emozionante! Con impegno, talento e passione hanno sa Vai su Facebook

Punta della valle: svelata targa commemorativa; Cattolica: giovedì una targa commemorativa in localit Punta della Valle; Rimini: al via i lavori per la riqualificazione di piazza Ferrari.

"Punta della valle": svelata targa commemorativa - Un nuovo tassello si aggiunge alla valorizzazione della memoria storica cittadina a Cattolica. Segnala ilrestodelcarlino.it

Cattolica: giovedì una targa commemorativa in località “Punta della Valle” - Un nuovo tassello si aggiunge alla valorizzazione della memoria storica cittadina: giovedì 19 giugno, alle ore 11:30, verrà inaugurata una targa commemorativa nel punto storicamente conosciuto come “P ... Secondo chiamamicitta.it