‘Puliamo il mondo’ il 5 luglio un’edizione speciale per i fiumi Rovigo e Santerno

Il 5 luglio si rinnova l’appuntamento con ‘Puliamo il Mondo’, quest’anno in un’edizione speciale dedicata alle sponde dei fiumi Rovigo e Santerno. Un’occasione unica per cittadini, volontari e istituzioni di contribuire concretamente alla tutela ambientale delle nostre acque. In collaborazione con Legambiente, Regione Toscana, e i Comuni di Palazzuolo sul Senio e Firenzuola, questa giornata mira a preservare e valorizzare i tesori naturali del nostro territorio. Unisciti a noi e fai la differenza!

Firenze, 18 giugno 2025 - Un’edizione speciale di ‘Puliamo il mondo ’ dedicata alle sponde dei fiumi Rovigo e Santerno si terrà sabato 5 luglio. Ad organizzarla Legambiente e Regione Toscana, in collaborazione con i Comuni di Palazzuolo sul Senio e Firenzuola. L’obiettivo è continuare l’opera di ripulitura di entrambe le rive dei due corsi d’acqua dopo i primi interventi effettuati dalle squadre di Protezione civile e da addetti ai lavori. Ricordiamo che sulle rive di Rovigo e Santerno si sono riversati i rifiuti di una discarica degli anni ‘70, ormai in disuso da anni, a seguito dei movimenti franosi seguiti al maltempo eccezionale del marzo scorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ‘Puliamo il mondo’, il 5 luglio un’edizione speciale per i fiumi Rovigo e Santerno

