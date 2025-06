Pugilato sfida sul ring ferrarese | in palio c’è il titolo italiano ‘Pesi Mosca’

Prepariamoci a un grande spettacolo di pugilato sul ring ferrarese, dove i migliori atleti si sfideranno per conquistare il prestigioso titolo italiano dei Pesi Mosca. L’evento, in programma giovedì 19 al Palapalestre di Ferrara, promette emozioni intense e lotte appassionate. Organizzato dall'Accademia di Massimiliano Duran, questo campionato nazionale è l’occasione perfetta per vivere una serata di sport e adrenalina. Chi solleverà la corona? Resta con noi per scoprirlo!

Il campionato nazionale di boxe per il ‘Titolo italiano Pesi Mosca’ è stato inserito nel calendario di incontri in programma al Palapalestre di Ferrara giovedì 19, a partire dalle 20. Organizzatore per L'Accademia è Massimiliano Duran, presente durante la presentazione assieme all’amministratore. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Pugilato, sfida sul ring ferrarese: in palio c’è il titolo italiano ‘Pesi Mosca’

