Puccini è morto Ma sta bene L’errore che fece il giro del mondo

Nel febbraio del 1921, una notizia infondata fece il giro del mondo: "Puccini è morto", mentre in realtà il grande compositore italiano stava ancora lottando tra vita e morte. Questa falsa allerta, che attraversò continenti e oceani, testimonia quanto le voci possano travisare la realtà, creando sconcerto e confusione. Ma come si è arrivati a questa diffusione di un errore così clamoroso? Scopriamolo insieme.

Sessa Correva l’anno 1921, ultimi giorni di febbraio: "Giacomo Puccini sta malissimo", "Puccini sta morendo". Incredibile, ma non vero. La notizia in un battibaleno fece il giro del mondo, rimbalzò dalla Vecchia Europa alle Americhe. Puccini con immenso travaglio era intento a comporre Turandot, l’ultima opera destinata a interrompersi con i funerali di Liù. Sarebbe morto tre anni dopo, il 29 novembre 1924 a Bruxelles per arresto cardiaco all’indomani di un intervento per cancro alla gola. Il 23 febbraio 1921 Puccini si rivolse a Riccardo Schnabl, il suo amico più fidato: "Caro Riccardo. Sono afflitto da telegramma per la falsa notizia della mia malattia". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Puccini è morto. Ma sta bene. L’errore che fece il giro del mondo

