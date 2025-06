PSP LA PSP HOMEBREW DEV CONFERENCE TORNA NEL 2025!

La PSP Homebrew Dev Conference torna nel 2025, e questa volta promette di essere ancora più straordinaria! La scena homebrew PSP si riscopre vibrante e innovativa, pronta a stupire gli appassionati di tutto il mondo. Se pensavi che la legacy della PSP fosse giunta al termine, preparati a cambiare idea: l’evento dell’anno è alle porte, e ti farà scoprire un universo di progetti incredibili e novità rivoluzionarie per PlayStation. COSA TI ASPETTA?

La leggenda continua! La PSP Homebrew Dev Conference (PSPHDC), l’evento più atteso dagli sviluppatori e fan della scena homebrew PSP, sta per tornare con un’edizione STRAORDINARIA! Se pensavi che la PSP fosse solo un ricordo del passato, preparati a ricrederti: la community è più viva che mai, e il 2025 sarà l’anno della rivoluzione! COSA TI ASPETTA?. Una serata ricca di annunci, progetti inediti e sviluppi epici per la PlayStation Portable, con interventi dei migliori developer della scena. Ecco alcuni dei talk più attesi: Tool & Sviluppo. “PSPDEV – What has changed?” ( @wouter ) – Novità sull’SDK più potente per PSP!. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net