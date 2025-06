Psicologo al via raccolta firme per proposta di legge per un servizio nazionale

Un passo avanti verso il benessere collettivo: parte mercoledì 18 giugno la campagna per una Rete Psicologica Nazionale, pubblica e gratuita per tutti. Questa iniziativa di iniziativa popolare mira a garantire supporto psicologico nei luoghi di studio, lavoro, sport e cura, rendendo la salute mentale un diritto accessibile a ogni cittadino. La raccolta firme è il primo passo per trasformare questa visione in realtà e promuovere una società più sana e solidale.

Avere in Italia una Rete Psicologica Nazionale, pubblica e gratuita per tutti. Parte la campagna per sostenere la proposta di legge di iniziativa popolare per istituire una presenza costante nei luoghi dove si studia, si fa sport, si lavora, ci si cura. La raccolta firma che prende il via ufficialmente mercoledì 18 giugno punta a raccogliere le 50mila sottoscrizioni necessarie per portare la proposta in Parlamento e rendere il benessere psicologico un diritto garantito a tutte e a tutti. Il testo della proposta di legge nasce dal lavoro portato avanti per oltre tre anni da un Comitato Scientifico composto da accademici, professionisti ed esperti nel campo dei diritti, della ricerca e dei servizi pubblici. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Psicologo, al via raccolta firme per proposta di legge per un servizio nazionale

In questa notizia si parla di: proposta - legge - raccolta - nazionale

Dalla Giunta Regionale una nuova proposta di legge sulla famiglia - La Giunta regionale, guidata da Francesco Rocca e su iniziativa di Simona Baldassarre, ha presentato una nuova proposta di legge sulla famiglia.

? Continua la raccolta firme per garantire l’origine in etichetta su tutti i cibi in commercio Coldiretti non perde l’ occasione di incontrare i cittadini e raccogliere firme per una proposta di legge di iniziativa popolare che renda obbligatoria l’origine degli ingre Vai su Facebook

Referendum: una proposta di legge per abolire il quorum, parte la raccolta firme; Raccolta firme, quote generazionali in Parlamento, nelle Regioni e nei Comuni; La proposta di legge sui Consorzi di bonifica. Via alla raccolta firme.

Referendum: una proposta di legge per abolire il quorum, parte la raccolta firme - Una proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare per abolire il quorum dai referendum abrogativi previsti dall'articolo 75 della Costituzione: pubblicata oggi sulla piattaforma di raccolta ... Si legge su ansa.it

Eutanasia, arriva in Cassazione la proposta di legge: “Dà dignità a chi soffre” - Stilato dall'associazione Luca Coscioni, necessita di 50 mila firme per arrivare in Parlamento. ildigitale.it scrive