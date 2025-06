PSG Liverpool e Nazionale prima però un’infanzia tremenda | Digiuno per giorni non sapevo dove dormire

Fin dai primi calci al pallone, la passione deve essere alimentata da sacrificio e determinazione. Non sempre la strada verso il professionismo è lineare: tra digiuni forzati e notti inusuali, ogni ostacolo diventa una sfida da superare. Solo chi persevera, affrontando difficoltà e rinunce, può trasformare il sogno in realtà. La vera vittoria nasce dalla resilienza di chi non si arrende mai.

PSG, Liverpool e Nazionale, prima però un’infanzia tremenda “Digiuno per giorni, non sapevo dove dormire”"> Non sempre la strada che porta a diventare un calciatore è semplice. Bisogna fare tanti sacrifici e non tutti partono dallo stesso punto. Diventare un calciatore professionista è il sogno di tanti bambini, ma il percorso che porta a quel traguardo è tutt’altro che semplice. Fin dai primi calci al pallone, la passione deve essere accompagnata da impegno, sacrificio e disciplina. Le giornate si riempiono di allenamenti, tornei, spostamenti e rinunce: si sacrificano pomeriggi con gli amici, weekend in famiglia e a volte persino vacanze. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - PSG, Liverpool e Nazionale, prima però un’infanzia tremenda | “Digiuno per giorni, non sapevo dove dormire”

In questa notizia si parla di: liverpool - nazionale - prima - però

L'ex giocatore del Liverpool Jamie Carragher, è stato avvistato la settimana scorsa a Malta assistere alla partita del figlio James, contro la Nazionale lituana. Il figlio James milita nella Nazionale maltese, infatti nel febbraio del 2025 ha ricevuto la Cittadinanza Vai su Facebook