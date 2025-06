PS3 PS3 Disc Dumper v4.39 | Correzioni per macOS rilasciate

Se sei un appassionato di hacking e backup di giochi PS3, non puoi perderti l’ultima versione di PS3 Disc Dumper v4.3.9, ora ottimizzata per macOS! Questa release include importanti correzioni che risolvono problemi di runtime su sistemi più recenti, garantendo un’esperienza più stabile e fluida. Scopri tutte le novità e potenzia il tuo workflow con uno strumento affidabile e aggiornato, pronto a semplificare le tue operazioni di duplicazione dei dischi PS3!

È stata pubblicata una nuova versione di PS3 Disc Dumper (v4.3.9), con importanti correzioni per gli utenti macOS. Novità principali. Risolte alcune eccezioni di runtime su versioni più recenti di macOS. Ulteriore fix per problemi di runtime su macOS nuovi. Le versioni WindowsLinux rimangono invariate rispetto alla v4.3.7. Cos’è PS3 Disc Dumper?. PS3 Disc Dumper è un’utilità leggera che permette di creare copie decrittate dei dischi dei giochi PS3, pronte per l’uso su emulatori come RPCS3. Requisiti. Un lettore Blu-ray compatibile (in grado di leggere dischi PS3) La chiave di decrittazione del disco (deve essere presente nel database di Redump o nella IRD Library ) Su Windows, potrebbe essere necessario installare i prerequisiti . 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net © Gamesandconsoles.net - [PS3] PS3 Disc Dumper v4.3.9: Correzioni per macOS rilasciate

