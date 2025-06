Prove scritte Maturità 18 e 19 giugno | docenti non nominati presenti a scuola Poi a disposizione fino al 30 giugno CHIARIMENTI

Prepararsi alle prove scritte della Maturità del 18 e 19 giugno significa affrontare un momento cruciale per studenti, docenti e dirigenti scolastici. Questi giorni rappresentano un passaggio importante nel percorso di formazione, con le prove che testeranno competenze e preparazione. Per i docenti non nominati, è essenziale conoscere le disposizioni e i ruoli assegnati, mentre gli altri si concentrano sulla gestione delle sessioni. Scopriamolo insieme nel dettaglio.

Si svolgeranno il 18 e 19 giugno (a meno che non siano previste terze prove o prove in più giornate) prima e seconda prova degli Esami di Stato secondaria II grado dell'anno scolastico 202425. Un appuntamento che riguarda gli studenti e i docenti e Dirigenti Scolastici impegnati nelle commissioni. Le disposizioni per i docenti che non sono impegnati negli Esami di Stato.

