Prova per 2.064 ragazzi Oggi le ’tracce’ d’italiano

Oggi, a una settimana dalla fine delle lezioni, 2.064 studenti senesi si preparano a affrontare l’esame di maturità, simbolo di un importante traguardo. Tra loro, giovani provenienti da tutte le scuole superiori della provincia, pronti a dimostrare il proprio impegno e le competenze acquisite. La prima prova, quella di italiano, segna l’inizio di un percorso sfidante e ricco di emozioni, che li accompagnerà verso il futuro.

A una settimana dall’ultima campanella, ben 2.064 studenti senesi torneranno oggi a scuola per sostenere la ’maturità’, l’esame di Stato che chiude il percorso di studio superiore. Sono 2.049 gli studenti delle classi quinte degli istituti statali superiori in tutta la provincia, di cui 1.040 nel capoluogo; a questi si aggiugono 15 frequentanti scuole paritarie. Oggi dunque è il giorno della prima prova scritta, quella di italiano, che si svolgerà in contemporanea in tutta Italia, dopo la trasmissione, da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, delle tracce dei temi. La prova scatterà alle 8. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Prova per 2.064 ragazzi. Oggi le ’tracce’ d’italiano

