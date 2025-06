Prova generale di Giostra a Edo Gori la Uisp di Arezzo esprime il proprio apprezzamento

Arezzo, 18 giugno 2025 – La Uisp Comitato Territoriale Arezzo Aps si congratula con la decisione di dedicare la prova generale di giostra del 19 giugno a Edo Gori, figura stimata non solo come Rettore del Quartiere di Porta Santo Spirito ma anche come esempio di passione e dedizione nello sport di base e nell’aggregazione sociale. Un riconoscimento che celebra il suo prezioso contributo alla comunità e allo sport locale, rafforzando il valore della collaborazione e della tradizione.

Arezzo, 18 giugno 2025 – La Uisp Comitato Territoriale Arezzo Aps esprime il proprio apprezzamento per la decisione di intitolare la prova generale di Giovedì 19 Giugno 2025 a Edo Gori, che oltre a ricoprire il ruolo di Rettore del Quartiere di Porta Santo Spirito è stato per tanti anni il presidente del nostro Comitato riuscendo a promuovere e sviluppare lo sport di base e l'aggregazione sociale. Esprimiamo un sentito ringraziamento agli organi preposti che hanno onorato la memoria di Edo, grande uomo di Giostra e di Sport.

