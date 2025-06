Protezione civile di Conselice Novità social per aiutare i cittadini

La Protezione Civile di Conselice si distingue ancora di più grazie a due importanti novità social presentate durante un evento dedicato. Con l’obiettivo di potenziare la comunicazione e coinvolgere i cittadini in modo diretto, la prima riguarda il lancio della nuova pagina Facebook ufficiale, già attiva e pronta a fornire aggiornamenti tempestivi e supporto immediato. Questi strumenti innovativi rafforzano il senso di comunità, garantendo una risposta sempre più efficace alle emergenze.

Sono due le novità presentate nel corso della serata dedicata a Conselice ai piani di emergenza e all’organizzazione locale di Protezione Civile. Entrambe sono state pensate per migliorare ulteriormente l’informazione diretta ai cittadini andando ad arricchire la disponibilità dei canali di comunicazione a mezzo social. La prima riguarda la messa on line della nuova pagina Facebook ufficiale della Protezione Civile di Conselice, già attiva e aggiornabile con informazioni utili in tempo reale all’indirizzo www.facebook.comprofile.php?id=61577007251373. La seconda offre invece la possibilità di scaricare ’ Conselice’s Shield ’, una nuova applicazione gratuita per smartphone, progettata per fornire indicazioni operative durante le emergenze, disponibile all’indirizzo web: www. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it