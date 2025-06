Protestano con l' automobilista che non li fa attraversare lui si ferma e li aggredisce mandandoli all’ospedale

Un episodio di inaudita violenza ha scosso Falconara Marittima, quando un automobilista ha aggredito brutalmente due pedoni per aver tentato di attraversare sulle strisce. La rapida azione delle telecamere ha permesso di identificare il veicolo coinvolto, una Fiat 500, e di avviare le indagini. Un episodio che mette in luce la pericolosa escalation di tensione tra automobilisti e pedoni: un gesto che non deve più ripetersi.

FALCONARA MARITTIMA – Individuata grazie alle telecamere l'auto dell'aggressore che, nei giorni scorsi, aveva pestato selvaggiamente due pedoni di 28 e 31 anni in procinto di attraversare sulle strisce pedonali, facendoli finire all'ospedale. L'uomo, che viaggiava a bordo di una Fiat 500, sembra.

