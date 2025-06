Protesta l’opposizione | Poca attenzione sulla spiaggia per cani

La dog beach di Fiumaretta, un tempo esempio di innovazione e cura dedicata ai nostri amici a quattro zampe, sta purtroppo perdendo il suo splendore. La scarsa manutenzione e l’assenza di una recinzione completa mettono a rischio la sicurezza dei cani e dei loro proprietari. È ora di intervenire per restituire a questa spiaggia il rispetto e l’attenzione che merita, perché ogni cane merita un luogo sicuro e accogliente dove giocare e socializzare.

Scarsa manutenzione e mancanza di recinzione integrale per la dog beach di Fiumaretta. A segnalare le condizione della spiaggia dedicata agli amici a quattro zampe, introdotta nel 2019 come servizio innovativo a livello provinciale, è stato il gruppo di opposizione 'Esserci per Ameglia': "L'area sgambatura cani in origine era dotata di boe per delimitare l'area a mare, di giochi, cestini, panchine e di una doccetta, il tutto contornato da un puntuale servizio di pulizia del verde e ritiro rifiuti. Ma di questo è rimasto ben poco". Il servizio sin da subito aveva riscosso ampio gradimento da parte dei frequentatori delle spiagge ma oggi, a detta dell'opposizione, appare depauperato: "Oltre al pessimo stato di manutenzione, abbiamo segnalato il fatto che l'area non fosse recintata interamente come una volta.