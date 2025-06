ProSiebenSat1 | Offerta PPF del 17,4% troppo bassa Cda neutrale

Il gruppo media tedesco ProSiebenSat.1 ha espresso una posizione neutrale riguardo all'offerta PPF con un premio del 17,4%, ritenendo il prezzo troppo basso rispetto al reale valore e potenziale di crescita della società. Pur riconoscendo l’impegno e il sostegno di PPF, il Consiglio di Amministrazione si oppone, sottolineando che l’attuale offerta non rispecchia adeguatamente il valore a lungo termine. Ora si apre una nuova fase di confronto e strategia.

ProSiebenSat.1 riconosce e apprezza " l'aumento dell'impegno di PPF e il sostegno espresso alla strategia di ProSiebenSat.1 " ma il prezzo dell'offerta, con un premio del 17,4% è comunque troppo basso secondo il gruppo media tedesco. Il prezzo " non riflette adeguatamente il potenziale di guadagno e il valore a lungo termine di ProSiebenSat.1 e non è quindi appropriato da un punto di vista finanziario " e il Cda che si è opposto a Mfe ora si mantiene " in posizione neutrale sull'accettazione dell'offerta ". Ppf offre 7 euro per azione in contanti per l'acquisizione di un massimo di circa 31,8 milioni di azioni ProSiebenSat.

