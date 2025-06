Proseguono i lavori alla Piscina Comunale

Proseguono i lavori alla Piscina Comunale di Pontecorvo, un progetto che promette di rinvigorire il cuore sportivo e sociale della città. Il sindaco Anselmo Rotondo ha comunicato con entusiasmo: "Siamo ormai a buon punto con gli interventi di ristrutturazione della nostra piscina comunale", sottolineando come questo intervento sia un passo fondamentale per offrire servizi di qualità ai cittadini e valorizzare il benessere collettivo.

Piscina, lavori al rush finale - Si tratta di un’opera molto attesa dai cittadini e che potrà presto tornare a disposizione di tutti . Scrive ciociariaoggi.it