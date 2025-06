Proposta di Fratelli d' Italia | La Regione promuova crowdfunding per il ritorno della Formula 1

Immaginate un’Emilia-Romagna ancora protagonista nel motorsport: con una proposta audace, i Fratelli d’Italia invitano la regione a lanciare una campagna di crowdfunding per riportare la Formula 1 a Imola. Un progetto che coinvolge cittadini, imprese e cooperative, unendo forze per riscrivere il futuro di questo iconico circuito. È ora di trasformare questa visione in realtà, perché la passione non può aspettare.

La giunta regionale promuova, insieme agli attori istituzionali del territorio, una campagna di crowdfunding, che coinvolga privati, aziende e cooperative per riportare la Formula 1 a Imola. È l'impegno rivolto all'esecutivo regionale e contenuto in una risoluzione di Marta Evangelisti. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Proposta di Fratelli d'Italia: "La Regione promuova crowdfunding per il ritorno della Formula 1"

Proposta di Fratelli d'Italia: La Regione promuova crowdfunding per il ritorno della Formula 1.

