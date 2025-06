Pronti i cavalieri di Porta Sant' Andrea | chi scenderà in lizza

I Cavalieri di Porta Sant'Andrea sono pronti a tornare in scena, determinati come mai prima. Anche quest’anno, nulla sarà cambiato: le coppie di settembre si riconfermano, portando con sé la tradizione e l’adrenalina di sempre. Alla Prova Generale, Leonardo Tavanti su Pesca e Matteo Bruni su Priscilla daranno il massimo, mentre in Giostra si preparano a tentare...

Anche Porta Sant'Andrea non modificherà neppure una virgola. I campioni di settembre riproporranno le coppie della scorsa edizione. Per la Prova Generale in sella Leonardo Tavanti su Pesca e Matteo Bruni su Priscilla. Per la Giostra invece saranno Tommaso Marmorini e Saverio Montini a tentare.

