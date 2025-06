Pronostico Sinner-Bublik | ci sono voluti 2 anni

Dopo due anni di attesa, il momento è arrivato: Jannik Sinner si prepara a sfidare Alexander Bublik, un vero e proprio banco di prova per il talento italiano. Con la sua determinazione e un pizzico di cautela, Sinner affronta questa sfida sulla difficile superficie dell’erba, consapevole che ogni passo avanti lo avvicina sempre di più ai quarti di finale di Halle. La partita promette emozioni forti e una battaglia all’ultimo punto, perché…

Ennesimo esame di kazako per il numero 1 del mondo: è Alexander Bublik l’avversario da battere per accedere ai quarti di finale dell’Atp di Halle. Jannik Sinner è fatto così: non gli piace dare nulla per scontato, men che meno le sue prestazioni sull’erba, la superficie con la quale ha – relativamente – meno confidenza. È stato molto cauto, quindi, rispetto alle previsioni per il prosieguo della sua avventura ad Halle, ben consapevole del fatto che il suo fisico e il suo gioco debbano ancora adattarsi alle sensazioni derivanti dal passaggio dalla terra all’erba. (AnsaFoto) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it