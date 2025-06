Pronostico Pachuca-Salisburgo | crisi e gol finisce così!

Il debutto del Pachuca nel Mondiale per Club 2025 promette emozioni e sorprese: sfida il Salisburgo in una notte di passione calcistica, tra crisi, reti e tanto spettacolo. Con un passato di successo e una squadra pronta a dimostrare il proprio valore, questa partita potrebbe riservare colpi di scena. Riuscirà il Pachuca a riscattarsi e conquistare i tre punti? Scopriamolo insieme, con pronostico, tv e streaming gratis.

Pachuca-Salisburgo è una partita della prima giornata della fase a gironi del Mondiale per Club 2025 e si gioca nella notte tra mercoledì e giovedì alle 00:00: pronostico, tv e streaming gratis. Ha vinto la Champions League della Concacaf nel 2024 il Pachuca, per questo si è qualificato al Mondiale per Club. Ma da allora le cose sono cambiate ed è cambiato anche l'allenatore, Almada (Jaime Lozano è il sostituto), che tre settimane fa ha lasciato il club dopo l'eliminazione nei quarti di finale del campionato messicano. Quindi il momento è un po' così.