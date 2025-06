Pronostico Inter Miami-Porto | arriva la prima vittoria

Il Mondiale per Club 2025 entra nel vivo con una sfida imperdibile: Inter Miami contro Porto, una partita decisiva alla ricerca della prima vittoria del torneo. Dopo un inizio deludente, il Porto punta a riscattarsi e consolidare il suo cammino, mentre Inter Miami cerca di sorprendere i favoriti e fare il salto di qualità. Appuntamento giovedì alle 21:00, con formazioni, pronostico e streaming: la lotta per il primato nel gruppo A si fa sempre più accesa.

Inter Miami-Porto è una partita della seconda giornata della fase a gironi del Mondiale per Club 2025 e si gioca giovedì alle 21:00 (ora italiana): formazioni, pronostico, streaming. Principale favorito per il primo posto nel gruppo A, il Porto ha deluso nella prima uscita con il Palmeiras. Solo grazie alle strepitose parate di Claudio Ramos, portiere di riserva dei Dragoes, la squadra di Martin Anselmi è riuscita ad evitare la sconfitta contro la diretta concorrente più credibile di questo raggruppamento, strappando un punto d’oro (0-0) per ciò che si è visto in campo. Il club brasiliano ha avuto diverse occasioni per passare in vantaggio ma si è trovato di fronte un vero e proprio “muro”. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Inter Miami-Porto: arriva la prima vittoria

