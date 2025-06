Pronostico Al Ain-Juventus vietato sbagliare | tutti i dubbi di Tudor

Il debutto della Juventus al Mondiale per Club 2025 si preannuncia come una sfida imperdibile contro l'Al Ain, un'occasione unica per i bianconeri di lasciare il segno nel torneo più prestigioso del calcio internazionale. Con tutti gli occhi puntati sulla gara che si disputerà tra mercoledì e giovedì alle 03:00 ora italiana, analizzare formazioni, pronostico e streaming diventa essenziale per non perdere neanche un istante di questa emozionante notte. È il momento di scoprire se la Vecchia Signora saprà superare le aspettative e scrivere un nuovo

Al Ain-Juventus è una partita della prima giornata della fase a gironi del Mondiale per Club 2025 e si gioca nella notte tra mercoledì e giovedì alle 03:00 (ora italiana): formazioni, pronostico, streaming. Per la Juventus è la prima apparizione nel Mondiale per Club Fifa: il club bianconero, infatti, in passato aveva giocato solo la vecchia Coppa Intercontinentale, che metteva di fronte i campioni d’Europa e quelli del Sudamerica. Su tre partecipazioni sono stati due i trionfi della Signora, risalenti rispettivamente al 1985 e al 1996. Negli Stati Uniti, grazie all’ottima posizione nel ranking Uefa, la squadra di Igor Tudor avrà l’opportunità di riprovarci, confrontandosi con alcuni dei migliori club del pianeta. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Al Ain-Juventus, vietato sbagliare: tutti i dubbi di Tudor

