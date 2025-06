Progetto Ginosa | Archeologia e Paesaggi’’ | il 19 giugno incontro su Biodiversità ed ecosistemi nel territorio di Taranto e Ginosa’’

Il territorio di Taranto e Ginosa si prepara ad un evento imperdibile: il convegno “Biodiversità ed ecosistemi nel territorio di Taranto e Ginosa”, che si terrà il 19 giugno alle ore 19 presso la Community Library di Ginosa. Un'occasione unica per scoprire e valorizzare le meraviglie naturali di questa zona, in occasione del ventennale del Parco ‘Terra delle Gravine’. Non mancate: la biodiversità ci riguarda tutti e merita la nostra attenzione e cura.

Tarantini Time Quotidiano "Biodiversità ed ecosistemi nel territorio di Taranto e Ginosa'': questo il titolo del prossimo convegno che si terrà giovedì 19 giugno a partire dalle ore 19,00 presso la Community Library di Ginosa. In occasione della ricorrenza ventennale dell'istituzione del Parco 'Terra delle Gravine' della Regione Puglia (L.R. 182005) la conferenza sarà dedicata al tema della biodiversità, al fine di sensibilizzare la comunità locale sugli importanti valori storici, antropologici, paesaggistici e naturalistici del territorio tarantino. Il Parco Naturale Regionale 'Terra delle Gravine' è la terza area protetta pugliese e ha un'estensione di 25.

