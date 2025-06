Progetto Clorofilla | Nella sartoria ricuciamo le vite

Nel cuore di Cascina Cantalupo nasce un progetto che va oltre il semplice cucito: “Progetto Clorofilla” ricuce non solo vestiti, ma anche vite, offrendo speranza e rinascita alle donne ospiti della residenza. Manuela Scognamiglio e Cinzia Pasquale guidano con passione questa sartoria solidale, che ora si arricchisce di una collaborazione con il Gruppo Teddy spa, creando un esempio vibrante di solidarietà e innovazione nel mondo della moda sociale.

A Cascina Cantalupo, riparando vestiti fallati, si aggiustano anche vite “sbagliate”. È questo il claim che guida Manuela Scognamiglio e Cinzia Pasquale, ideatrici di “ Progetto Clorofilla ”, il laboratorio di sartoria in cui lavorano alcune delle donne ospiti della residenza. Manuela e Cinzia hanno attivato una collaborazione commerciale con il Gruppo Teddy spa, la corporate che raccoglie Terranova, Rinascimento, Calliope e QB24 (3.003 negozi in Italia e 800 nel mondo). Dalle “catene di montaggio” escono ogni anno miglioni di capi, ma almeno 50mila risultano fallati (un bottone mancante, una cucitura non riuscita, una cerniera rotta). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it