professoressa scompare da atripalda aiutiamo il figlio a ritrovarla

Un’ombra di preoccupazione si diffonde tra gli abitanti di Atripalda: la scomparsa improvvisa della professoressa Roberta Mesto ha acceso i riflettori sulla ricerca disperata del suo famiglia. Il figlio Antonio Ferrante, con un appello sui social, invita chiunque abbia informazioni a collaborare. La misteriosa sparizione, avvenuta il 17 giugno ad Avellino, ha lasciato tutti in attesa di buone notizie. Aiutiamo Antonio a ritrovarla.

Tempo di lettura: < 1 minuto Ore di apprensione ad Atripalda per la scomparsa di una professoressa,, Roberta Mesto. A lanciare l’appello tramite i social, il figlio Antonio Ferrante: “PERSONA SCOMPARSA! Sto cercando mia madre la professoressa ROBERTA MESTO L’ultimo avvistamento è stato il giorno 17 giugno 2025 ad Avellino in piazza San Ciro, alle ore 16 circa ed indossava un vestito blu, una borsa nera e sandali di colore beige. Ha capelli neri corti e occhi castano scuro. Il soggetto è in stato di alterazione psichica con deliri paranoici e rifiuta l’avvicinamento con le persone e potrebbe essere in stato confusionale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it