Processo Hydra Città metropolitana di Milano ammessa come parte civile

La Città metropolitana di Milano si unisce alle battaglie contro la criminalità organizzata, ottenendo l'ammissione come parte civile nel maxi processo Hydra. Con questa decisione, si rafforza l'impegno delle istituzioni a contrastare le infiltrazioni mafiose che minacciano il tessuto sociale lombardo. Durante l'udienza del 18 giugno, il tribunale ha riconosciuto la legittimità dell'ente a partecipare al procedimento, segnando un passo importante nella lotta alla criminalità organizzata in regione.

La Città metropolitana di Milano è stata ammessa come parte civile nel maxi processo alle infiltrazioni mafiose in Lombardia, cosiddetto Hydra, per cui sono imputate 143 persone. Lo ha deciso il giudice del Tirbunale di Milano, durante l'udienza che si è tenuta oggi, 18 giugno. L'ente aveva.

Processo Hydra contro la criminalità organizzata. Il consigliere delegato alla Legalità Pruiti: "Giusto e importante la costituzione di parte civile della Città metropolitana di Milano" Milano (26 maggio 2025) – Il consigliere metropolitano Rino Pruiti con delega all

Processo "Hydra" alla criminalità organizzata: la Città metropolitana di Milano Parte Civile

