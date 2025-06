Processo bis per Fernando Guarino | accuse di traffico internazionale di droga a 23 anni dai fatti

Il prossimo 2 ottobre, il Tribunale di Bari si prepara ad affrontare una nuova tappa nel caso di Fernando Guarino, l’imprenditore di 75 anni originario di Solofra coinvolto in un procedimento per traffico internazionale di droga. A distanza di 23 anni dai fatti, questa udienza rappresenta un importante momento di svolta, che potrebbe ridefinire il destino di Guarino e riaccendere il dibattito su giustizia e verità. La vicenda si riapre con nuovi elementi e sfide legali da affrontare.

