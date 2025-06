Procede spedito il recupero di Pio Esposito | la possibile data del rientro e le condizioni di Thuram

Aggiornamenti dall'infermeria dell'Inter: mentre Thuram mostra segni di lieve risentimento ai flessori, Pio Esposito procede spedito nel suo recupero e potrebbe rientrare già con l’Urawa. La speranza di rivederli in campo si fa più concreta, portando nuova linfa alla rosa nerazzurra. Ma quale sarà la reale data del ritorno di Esposito? Scopriamolo insieme!

Importanti ultime notizie quelle che arrivano dall’infermeria dell’Inter. Leggero risentimento per Thuram, Pio Esposito potrebbe tornare con l’Urawa. Una notizia negativa e una positiva dall’ infermeria dell ‘Inter. Quella meno buona è l’infortunio di Marcus Thuram che, non apparso al meglio nella sfida contro il Monterrey (non a caso era partito dalla panchina), ha accusato un lieve risentimento ai flessori e con ogni probabilità sarà costretto a un riposo precauzionale. I nerazzurri si ritrovano così cortissimi in attacco, con i soli Lautaro Martinez e Sebastiano Esposito al 100% e con Valentin Carboni che non gioca da inizio ottobre per la rottura del legamento crociato. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Procede spedito il recupero di Pio Esposito: la possibile data del rientro e le condizioni di Thuram

