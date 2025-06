Probabili formazioni Al Ain Juve | le possibili scelte di Tudor per la sfida d’esordio al Mondiale per Club

Domani alle 3:00 italiane, la Juventus inizia il suo cammino nel Mondiale per Club affrontando l’Al Ain. Con l’obiettivo di conquistare la prima vittoria, Tudor potrebbe schierare una formazione strategica, pronta a mettere in campo tutta la sua esperienza e determinazione. Scopriamo insieme le probabili scelte del tecnico croato per questa sfida cruciale, che promette emozioni e grande spettacolo. Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale!

Giovedì alle ore 3.00 italiane la Juventus scenderà in campo contro l'Al Ain per la prima partita del suo Mondiale per Club. Queste le possibili scelte di Tudor a poco meno di un giorno dall'esordio. JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kelly, Kalulu, Rugani; Nico Gonzalez, McKennie, Thuram, Cambiaso; Francisco Conceicao, Yildiz; Kolo Muani. Allenatore: Tudor

