Primo Palcoscenico nuovo appuntamento con i giovani cantanti del Conservatorio Nicolini

Dopo il grande entusiasmo del primo appuntamento, "Primo Palcoscenico" torna a incantare con i giovani talenti del Conservatorio Nicolini. Un'occasione imperdibile per scoprire le voci emergenti della lirica, in un percorso di passione e talento che coinvolge tutta la comunità . Non mancate: domenica 22 giugno alle 18 alla sede degli Amici della Lirica di Piacenza, un evento da non perdere per gli amanti dell’arte e della musica dal vivo.

Dopo il caloroso successo del primo appuntamento, prosegue con slancio il progetto "Primo Palcoscenico" nato dalla collaborazione tra gli Amici della Lirica di Piacenza e il Conservatorio "Giuseppe Nicolini". Il secondo concerto si terrà domenica 22 giugno alle ore 18 alla sede degli Amici. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - "Primo Palcoscenico", nuovo appuntamento con i giovani cantanti del Conservatorio Nicolini

