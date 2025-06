primo consiglio comunale a bertinoro

Il primo consiglio comunale di Bertinoro ha segnato l'inizio di una nuova fase amministrativa, con la seduta di lunedì sera che ha ufficializzato la composizione del nuovo esecutivo cittadino. Dopo le elezioni di maggio, il successo della lista 'Insieme per Bertinoro' e la vittoria di Filippo Scogli come sindaco aprono un capitolo di opportunità e sfide. È il momento di scoprire quali sono le priorità e i progetti che plasmeranno il futuro del nostro territorio.

Con la prima seduta, svoltasi lunedì sera, si è insediato ufficialmente il consiglio comunale di Bertinoro, scaturito dalle elezioni amministrative che si sono tenute lo scorso 25 e 26 maggio e che hanno visto trionfare la lista di centrosinistra ‘Insieme per Bertinoro’ a sostegno di Filippo Scogli, che è diventato così sindaco, a scapito della lista ‘Voltare Pagina’ che vedeva candidato Giorgio Bernaroli. Si sono seduti sui banchi tutti coloro che avevano avuto mandato dagli elettori, risultando i più votati. Per la lista di maggioranza ‘Insieme per Bertinoro’: Rebecca Ghetti, Alice Gattamorta, Sara Londrillo, Mirko Severi, Denis Derni, Ivan Bratti, Fabiana Memini, Ilic Poggiolini, Robertino Casadei, Franco Ferrini e Daniele Pieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it