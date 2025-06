Prima seduta del Consiglio comunale a Tursi con la giunta Salis Il giuramento della sindaca | Genova merita trasparenza e integrità istituzionale | Video | Tutte le foto | Aggiornamenti

Oggi a Tursi si apre un nuovo capitolo per Genova con la prima seduta del consiglio comunale, inaugurata dal giuramento della sindaca Silvia Salis. Un momento di grande significato che sottolinea l’impegno verso trasparenza e integrità istituzionale, elementi fondamentali per il futuro della città . Segui tutte le emozionanti tappe, guarda il video e scopri le foto degli aggiornamenti più recenti: perché la rinascita di Genova inizia da qui.

Oggi la prima seduta del nuovo consiglio comunale di Genova, eletto a fine maggio con la sindaca Silvia Salis.

