Prima la rapina poi l’estorsione | Duecento euro se rivuoi la bici elettrica

Una sequenza di eventi inquietanti scuote la tranquillità della comunità: prima una rapina brutale della bici elettrica, poi una minaccia estorsiva di 200 euro per il suo ritorno. A finire nei guai sono stati un uomo e una donna originari del Gambia, arrestati nelle indagini che svelano un inquietante episodio di criminalità. La vicenda mette in luce come il crimine possa assumere sfumature sempre più complesse e pericolose, lasciando dietro di sé un senso di insicurezza e sorpresa.

Prima la rapina della bici elettrica, poi la minaccia e il tentativo di estorcere alla vittima 200 euro per riavere indietro la due ruote. A finire nei guai un uomo e una donna, entrambi originari del Gambia, che sono stati arrestati.

