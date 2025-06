Prima i tifosi! | protesta degli ultras di Sampdoria e Brescia sotto la sede della Lega Calcio e contro Cellino

Un altro capitolo infuocato nel mondo del calcio italiano: circa 40 tifosi ultras di Sampdoria e Brescia si sono radunati questa mattina davanti alla sede della Lega Calcio a Milano, in via Rosellini. La protesta nasce dall’ultimo tumulto in Serie B, tra retrocessioni, rivoluzioni nei playout e decisioni che hanno scosso gli appassionati. La passione e il malcontento sono esplosi sotto gli occhi di tutti, con un messaggio chiaro: la passione per il calcio non si ferma davanti alle controversie.

Circa 40 tifosi dei gruppi organizzati di Sampdoria e Brescia si sono riuniti intorno alle ore 11 in via Rosellini, a Milano, davanti alla sede della Lega Calcio per protestare contro gli ultimi avvenimenti accaduti in Serie B, con la retrocessione del Brescia a campionato concluso e la rivoluzione in chiave playout, con la Samp retrocessa sul campo che alla fine ha giocato (e vinto per 2-0) l’andata dei playout contro la Salernitana. Diversi cori contro la Lega Calcio con uno striscione in evidenza: “In primis i tifosi”. Nel mirino degli ultras del Brescia anche Massimo Cellino, ex patron del club lombardo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Prima i tifosi!”: protesta degli ultras di Sampdoria e Brescia sotto la sede della Lega Calcio (e contro Cellino)

In questa notizia si parla di: brescia - tifosi - sampdoria - sede

