Prima Bonny con calma Hojlund! L’Inter ha la sua strategia – TS

L’Inter si prepara a rinforzare il reparto offensivo con una strategia ben definita, puntando prima su Bonny e poi su Hojlund. Con le partenze di Correa, Arnautovic e l’incertezza su Taremi, i nerazzurri vogliono assicurarsi due talenti di talento per rilanciare il proprio attacco. La lunga corsa ai due obiettivi promette emozioni e colpi di scena: scopriamo come si svilupperà questa sfida di mercato.

L'Inter guarda con attenzione a due colpi in attacco. Come scritto da Tuttosport, i nerazzurri hanno la loro strategia per provare ad arrivare prima a Bonny e poi a Hojlund. LAVORO – L'Inter ha definito con chiarezza la propria strategia per potenziare il reparto offensivo. Il primo obiettivo è portare a Milano Ange-Yoan Bonny, seguito poi da un eventuale assalto a Rasmus Højlund. Dopo le partenze di Correa e Arnautovic e con Mehdi Taremi attualmente fermo in Iran (e comunque considerato cedibile), i nerazzurri puntano a chiudere subito la trattativa con il Parma per assicurarsi Bonny. Il giovane attaccante francese, classe 2003, è valutato attorno ai 25 milioni di euro, ma l'Inter spera di strappare l'accordo offrendo 20 milioni più una serie di bonus.

