Pride Lagalla | Applicare anche a Palermo la sentenza sulle famiglie omogenitoriali

Palermo si prepara a un momento storico con il Pride di sabato, e il sindaco Lagalla annuncia un passo importante: applicare anche in città la sentenza della Corte costituzionale sulle famiglie omogenitoriali. "Ho sempre sostenuto che un sindaco debba essere sindaco di tutti" ha dichiarato, sottolineando l'impegno del Comune nel garantire diritti e pari opportunità. La città si avvicina a una svolta inclusiva, pronta a dimostrare che l'uguaglianza è un valore condiviso.

Il Comune di Palermo "verificherà le modalità di applicazione" della sentenza della Corte costituzionale sulle famiglie omogenitoriali. "Ho sempre sostenuto - ha detto il sindaco Roberto Lagalla, in vista del Pride che si terrà sabato a Palermo - che un sindaco debba essere sindaco di tutti e che. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Pride, Lagalla: "Applicare anche a Palermo la sentenza sulle famiglie omogenitoriali"

