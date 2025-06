Prezzo petrolio poco mosso Wti a 74,85 dollari

Il mercato del petrolio mostra una lieve stabilità questa mattina, dopo il rally di ieri. Il WTI si ferma a 74,85 dollari, mentre il Brent registra un piccolo calo a 76,32 dollari. La volatilità si riduce, ma gli investitori restano attenti alle prossime evoluzioni del settore energetico. Resta aggiornato per scoprire come queste dinamiche influenzeranno i prezzi e le decisioni globali.

Prezzo del petrolio poco mosso questa mattina dopo il forte rialzo registrato ieri: il Wti con consegna a luglio è scambiato a 74,85 dollari al barile con un avanzamento dello 0,01% mentre il Brent con consegna ad agosto passa di mano a 76,32 dollari al barile con una flessione dello 0,17%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Prezzo petrolio poco mosso, Wti a 74,85 dollari

