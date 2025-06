Prezzo oro in lieve calo Spot scambiato a 3.384 dollari

Il prezzo dell’oro si mantiene stabile, con un lieve calo sui mercati delle materie prime: lo spot scambia a 3.384 dollari, mentre il future di agosto si attesta a 3.404 dollari. Questi piccoli aggiustamenti riflettono la cautela degli investitori in un contesto di incertezze globali. Resta da vedere se questa tendenza continuerà o se l’oro, tradizionalmente rifugio sicuro, prenderà nuovo slancio.

Prezzo dell'oro in lieve calo sui mercati delle materie prime: il metallo prezioso con consegna immediata (Gold spot) passa di mano a 3.384,29 dollari con un calo dello 0,11% mentre l'oro con consegna ad agosto (Comex) è scambiato a 3.404,00 dollari con una flessione dello 0,09%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Prezzo oro in lieve calo, Spot scambiato a 3.384 dollari

