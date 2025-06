Prevost dà la linea alla Cei | ora meno politica

Il ritorno di Papa Francesco a Castel Gandolfo segna una svolta nella linea della Chiesa, con un focus rinnovato sull’annuncio e sulla collaborazione con le autorità civili. In un clima di dialogo e apertura, il Papa invita i vescovi a rafforzare il ruolo dei laici, rispondendo alle recenti polemiche sull’8 per mille e richiamando valori fondamentali che riguardano l’identità umana. Un momento di riflessione e rinnovamento per la Chiesa italiana, che continua a dialogare con il mondo.

Primo discorso del Papa (che torna a Castel Gandolfo) ai vescovi: centralità dell’annuncio e invito a una «sana collaborazione» con le autorità civili dopo la polemica di Matteo Zuppi sull’8 per mille. Echi «ruiniani» sulla questione antropologica e via libera ai laici. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Prevost dà la linea alla Cei: ora meno politica

