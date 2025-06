Preview sulla riunione della Fed | atteso un altro nulla di fatto

La Federal Reserve si appresta a comunicare le sue decisioni di politica monetaria, con il mercato prontamente in attesa di un’altra stabilità sui tassi d’interesse. Dopo mesi di incertezza, si prospetta un’ulteriore conferma del range 4,25%-4,50%, senza tagli almeno fino a settembre. Tuttavia, le aspettative rimangono vigilanti: il rallentamento dell’inflazione USA non sembra ancora sufficiente a cambiare rotta, mantenendo alta l’attenzione sugli sviluppi futuri.

E’ atteso un nuovo nulla di fatto sui tassi d’interesse da parte della Federal Reserve, che stasera renderà note le decisioni di politica monetaria. Il range di oscillazione dei tassi sui Fed Funds dovrebbe essere confermato al 4,25%-4,50% per la quarta riunione consecutiva, mentre non sono attesi tagli fino a settembre e, per il resto dell’anno, le aspettative puntano ancora su due interventi. Il rallentamento dell’inflazione USA non cambierà l’atteggiamento prudente della Fed, che sino a tutta l’estate non dovrebbe sorprendere con eventuali ritocchi dei tassi d’interesse, mantenendo un atteggiamento cauto ed attendista, a dispetto del continuo pressing di Trump su Powell. 🔗 Leggi su Quifinanza.it