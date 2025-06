Prestiti fino a 50mila euro garantiti dallo Stato la svolta del Fondo Studio In 14 anni ha aiutato solo 2.500 studenti ora promette di cambiare la vita a oltre 200mila giovani meritevoli

Dopo 14 anni di insuccessi, il Fondo Studio si prepara a cambiare le sorti di oltre 200.000 giovani meritevoli, offrendo prestiti fino a 50mila euro garantiti dallo Stato. Un tempo considerato un fallimento, ora si trasforma in una promessa concreta di opportunità e riscatto per chi sogna di costruire il proprio futuro attraverso l’istruzione superiore. È la svolta che molti attendevano: un passo decisivo verso un’Italia più equa e inclusiva.

Una storia di fallimenti clamorosi si trasforma improvvisamente in una promessa di riscatto per migliaia di giovani. Il Fondo per il credito ai giovani, meglio conosciuto come "Fondo Studio", nato nel 2010 con l'ambizioso obiettivo di democratizzare l'accesso all'istruzione superiore, ha vissuto per oltre un decennio in uno stato di sostanziale inefficacia. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it