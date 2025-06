Prestazioni rallentate per YouTube? La mossa di Google per contrastare i furbetti

Se sei tra gli utenti che notano un rallentamento nell'avvio dei video su YouTube, non sei il solo. Google sembra aver messo in atto una strategia per contrastare chi utilizza adblocker, rallentando intenzionalmente le prestazioni. Questa mossa, pur suscitando alcune polemiche, punta a proteggere i ricavi pubblicitari e a garantire un'esperienza più equa. Ma quali saranno le conseguenze di questa scelta? Scopriamolo insieme.

YouTube sta rallentando deliberatamente l'avvio dei video agli utenti che usano gli adblocker? Le segnalazioni aumentano. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Prestazioni rallentate per YouTube? La mossa di Google per contrastare i “furbetti”

In questa notizia si parla di: youtube - prestazioni - rallentate - mossa

Prestazioni rallentate per YouTube? La mossa di Google per contrastare i “furbetti”.