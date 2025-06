Prestazioni eccezionali | Shengelia e Taylor dominano in campo

In un clima di pura adrenalina, Shengelia e Taylor si sono presi il palcoscenico con prestazioni eccezionali, illuminando il campo e dominando ogni aspetto del gioco. Taylor, con 6 assist nel suo solo primo tempo, è stato il vero regista di questa impresa. Hackett e Cordinier completano un quadro di talento e grinta, che dimostrano ancora una volta: quando conta, il cuore e la determinazione fanno la differenza. L’Air France forse si è alzata per l’ultima volta in volo dalle Due...

Taylor 9 (in 30’ 11 da due, 57 da tre, 22 ai liberi, 4 rimbalzi, 3 perse, un recupero, 6 assist).. Illumina e domina. Che regista. Hackett 8 (in 24’ 11 da due, 13 da tre, 12 ai liberi, 2 rimbalzi, un recupero, 3 assist). Diavolo d’un ragazzo. Quando conta, eccolo. Con il pianto liberatorio. Cordinier 7 (in 20’ 11 da due, 13 da tre, un rimbalzo, 3 assist, una persa). L’Air France forse si è alzato per l’ultima volta in volo dalle Due Torri. Shengelia 10 (in 29’ 78 da due, 44 da tre, 55 ai liberi, 9 rimbalzi, una persa, 5 assist). La valutazione è 46, gli aggettivi forse sono di più. Lo rimpiangeremo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Prestazioni eccezionali: Shengelia e Taylor dominano in campo

In questa notizia si parla di: shengelia - taylor - prestazioni - eccezionali

Virtus Bologna supera Brescia 75-65: Shengelia e Taylor protagonisti - In una sfida emozionante, Virtus Bologna conquista la vittoria contro Brescia con un punteggio di 75-65, grazie alle prestazioni brillanti di Shengelia e Taylor.

Prestazioni eccezionali: Shengelia e Taylor dominano in campo; Prestazioni brillanti a Bologna: Shengelia e Taylor guidano la squadra alla vittoria; Un giorno a Milano, sguardi sulla città che si trasforma.

Prestazioni brillanti a Bologna: Shengelia e Taylor guidano la squadra alla vittoria - Shengelia e Taylor brillano in campo, portando la squadra alla vittoria con prestazioni eccezionali. Riporta ilrestodelcarlino.it

Prestazioni brillanti a Bologna: Shengelia e Taylor guidano la squadra alla vittoria - Shengelia 8 (in 25’ 7/12 da due, 0/1 da tre, 5/5 ai liberi, 6 rimbalzi, una stoppata data e una subita, ... Riporta sport.quotidiano.net