Presa con quasi 70 grammi di cocaina in casa 54enne patteggia

Una vicenda che mette in luce come, anche di fronte a accuse pesanti, sia possibile trovare una via d’uscita e ricostruire il proprio cammino. Maria Avarello, arrestata con quasi 70 grammi di cocaina in casa, sceglie la strada del patteggiamento, ottenendo due anni di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale. Una decisione che evidenzia come la giustizia possa offrire alternative e secondi opportunità.

Due anni di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale della pena: la 54enne di Porto Empedocle, Maria Avarello, arrestata dalla polizia lo scorso 6 novembre con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di droga, patteggia e definisce la sua posizione giudiziaria evitando un vero.

