Premio Recipharm | riconoscimento per un neolaureato e una ricercatrice della d’Annunzio

Nei giorni scorsi, al 64° Simposio Afi a Rimini, un brillante neolaureato del Dipartimento di Farmacia dell’Università “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara si è distinto con una tesi innovativa. Il suo lavoro ha catturato l’attenzione della comunità farmaceutica e gli è valso il prestigioso Premio Recipharm, riconoscimento che premia eccellenza e innovazione. Un traguardo che celebra il talento emergente e la ricerca di frontiera nel settore farmaceutico.

Nei giorni scorsi si è svolto a Rimini il 64esimo simposio Afi (associazione farmaceutici industria). In questa circostanza uno studente neolaureato al dipartimento di farmacia dell’università “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara si è messo in evidenza con la sua tesi di laurea. Ha infatti. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Premio Recipharm: riconoscimento per un neolaureato e una ricercatrice della “d’Annunzio”

In questa notizia si parla di: neolaureato - annunzio - premio - recipharm

Premio Recipharm: riconoscimento per un neolaureato e una ricercatrice della “d’Annunzio”; Premio Recipharm: riconoscimento per un neolaureato e una ricercatrice della 'd'Annunzio'; Neolaureato e Ricercatrice della “d’Annunzio” in evidenza al Premio Recipharm 2024.

Neolaureato e ricercatrice della “d’Annunzio” in evidenza al premio Recipharm 2024 - Uno studente laureato presso il Dipartimento di Farmacia dell’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti- abruzzolive.it scrive