Premio Ravera 2025 grande attesa per l’evento condotto da Carlo Conti

L’attesa cresce per il Premio Ravera 2025, l’evento più glamour dell’anno condotto da Carlo Conti. Celebrando la musica e l’eredità di Gianni Ravera, questa decima edizione promette emozioni indimenticabili e grandi sorprese. Domenica 22 giugno alle 21, si accenderanno i riflettori su un palco di prestigio, dove artisti e pubblico si uniscono per rendere omaggio a un’epoca irripetibile. Non mancate a questa grande festa della musica italiana!

Torna il prestigioso e attesissimo Premio Ravera, Una canzone è per sempre, giunto alla decima edizione e condotto da Carlo Conti. Domenica 22 giugno alle ore 21, torna il prestigioso e attesissimo Premio Ravera, Una canzone è per sempre, giunto alla decima edizione per celebrare e ricordare l ' indimenticabile figura di Gianni Ravera artefice di successi e innovazioni che hanno segnato la storia della musica e della televisione del nostro Paese. A guidare la serata, ancora una volta Carlo Conti che, reduce dal successo del 75° Festival di Sanremo si conferma figura di spicco e riferimento nel mondo dello spettacolo, contribuendo con la sua inconfondibile eleganza e simpatia a riconoscere alla Musica Italiana il suo valore.

Torna il Premio Ravera, giunto alla decima edizione, dedicato alla memoria di Gianni Ravera. Per la serata del 22 giugno, Carlo Conti guiderà questa celebrazione musicale con un cast che vede protagonisti da Frassica a Clara e i The Kolors, promettendo un evento ricco di emozioni e sorprese per gli amanti della musica italiana.

