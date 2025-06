Premio Oscar alla carriera per Tom Cruise | l’ambita statuetta arriva a 62 anni e dopo quattro nomination

Tom Cruise, icona indiscussa di Hollywood e protagonista di film leggendari, riceverà il suo primo premio Oscar alla carriera a 62 anni, dopo quattro nomination sfociate in questa meritata onorificenza. L'Academy ha annunciato con entusiasmo la consegna, riconoscendo così una carriera ricca di successi e innovazione. Tom Cruise riceverà, quindi, un omaggio doveroso per il suo impatto sul cinema mondiale, celebrando un percorso straordinario che…

Dopo quattro nomination, l’attore Tom Cruise riceverà il suo primo premio Oscar, quello alla carriera. Lo ha annunciato l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences in una nota in cui si sottolinea che verranno premiati anche la coreografa Debbie Allen e lo scenografo Wynn Thomas. Un premio speciale, inoltre, sarà riservato a Dolly Parton, che riceverà il Jean Hersholt Humanitarian Award per il suo impegno umanitario. Tom Cruise riceverà l’ambita statuetta durante la cerimonia dei Governors Awards, che tradizionalmente precede la notte degli Oscar, con la cerimonia di consegna programmata per novembre. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Premio Oscar alla carriera per Tom Cruise: l’ambita statuetta arriva a 62 anni e dopo quattro nomination

