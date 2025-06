Premio Ischia internazionale di giornalismo via alla 46° edizione | ecco i vincitori

È tutto pronto per la 46ª edizione del Premio Ischia Internazionale di Giornalismo, un appuntamento imperdibile che celebra l’eccellenza dell’informazione e della comunicazione. Quest’anno, la manifestazione si focalizza sull’attualità globale e sui nuovi orizzonti della comunicazione, con i protagonisti che si distinguono per il loro impegno e innovazione. Scopriamo insieme i vincitori di questa edizione straordinaria, a partire da Anton Troianovski di “The New York Times”.

Venerdì parte la 46° edizione del Premio Ischia internazionale di giornalismo: la prestigiosa manifestazione dedicata all’informazione, alla comunicazione e ai suoi protagonisti vivrà una intensa edizione 2025, interrogandosi sull’ attualità nazionale e internazionale e sui nuovi modelli della comunicazione. I vincitori Anton Troianovski, direttore, basato a Berlino, della sede di Mosca de “The New York Times”, è il vincitore del Premio Ischia Internazionale di giornalismo 2025, mentre il premio Ischia europeo è stato assegnato alla redazione del sito “ Politico.eu”, oggi diretta da Kate Day. Nina Palmieri, inviata de “Le Iene” è stata scelta come giornalista italiana dell’anno. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: internazionale - edizione - premio - ischia

Si è conclusa la 45esima edizione di Artevento, il Festival Internazionale dell’Aquilone di Cervia - Si è conclusa con grande successo la 45esima edizione di Artevento, il festival internazionale dell'aquilone di Cervia.

Greta Cristini è la vincitrice della quarta edizione del premio speciale “Opening New Ways of Journalism”, promosso dal gruppo Unipol nell’ambito della 46°edizione del Premio Ischia Internazionale di Giornalismo. Lo ha deciso la giuria composta da Vittorio V Vai su Facebook

'Comunicazione sostenibile', riconoscimento a Barbara Stefanelli. Nell'ambito del Premio Ischia Internazionale di giornalismo #ANSA Vai su X

A Barbara Stefanelli il riconoscimento per la “Comunicazione Sostenibile”, nell’ambito del Premio Ischia Internazionale di giornalismo; Premio Ischia internazionale di Giornalismo: A Greta Cristini “Opening New Ways of Journalism” promosso da Unipol; Giampiero Massolo è il nuovo presidente del Premio Ischia internazionale di giornalismo.

Ischia film festival 2025, enzo sisti premiato con italy for movies award per la serie netflix ripley - L’Ischia Film Festival 2025 lancia l’Italia for Movies Award, premiando Enzo Sisti per la serie Netflix Ripley e rafforzando la collaborazione con Italy for Movies per valorizzare il cinema e il terri ... Come scrive gaeta.it

Premio Ischia,a Greta Cristini quarta edizione del Premio Unipol - Greta Cristini è la vincitrice della quarta edizione del premio speciale "Opening New Ways of Journalism", promosso dal gruppo Unipol nell'ambito della 46°edizione del Premio Ischia Internazionale di ... Riporta ansa.it