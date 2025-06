Premio Germoglio D' impresa

Impresa e sostenibilità si incontrano nel cuore di Vigonovo (VE) con la prima edizione del Premio “Germoglio d’Impresa – I Semi del Futuro”. Un’iniziativa di Germoglio Novo APS che valorizza le aziende virtuose, premiano l’innovazione e l’impegno per un futuro più verde e responsabile. È questa l’occasione per le imprese di mostrare come le proprie azioni possano diventare il seme di un domani migliore. Scopri come puoi partecipare a questa rivoluzione green!

Impresa e Sostenibilità: al via la prima edizione del Premio “Germoglio d’Impresa – I Semi del Futuro” L’iniziativa di Germoglio Novo APS per premiare le aziende che si distinguono nelle azioni virtuose. Vigonovo (VE) – Un premio dedicato alle imprese che scelgono di fare la differenza. È questa. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Premio Germoglio D'impresa

In questa notizia si parla di: premio - germoglio - impresa - fare

premio germoglio d'impresa - Impresa e Sostenibilità si uniscono in un nuovo protagonismo con la prima edizione del Premio “Germoglio d’Impresa – I Semi del Futuro”.

Giovani menti, idee che coltivano il futuro! Si è conclusa con successo l’edizione 2025 dell’Hackathon di Copparo, che ha visto protagonisti 139 studenti delle scuole secondarie in una vera maratona di creatività, innovazione e visione d’impresa. A trionfare è Vai su Facebook

premio germoglio d'impresa; Premio Marisa Bellisario, le vincitrici della 36ª edizione; Premio Bellisario, dalla giustizia alla fede le donne fanno la differenza.

Presentata terza edizione del 'Premio Film Impresa' - Saper fare e far sapere' così Caterina Caselli, presidente di giuria della terza edizione del Premio Film Impresa (9- Si legge su ansa.it